MTG kjøper opp studentspillet Fantasy Paradise Hotel

Fantasy Paradise Hotel ble utviklet av fem masterstudenter ved NTNU, og fungerer på samme måte som fantasy football.

Spillet har fått mye oppmerksomhet, og nå har mediekonsernet MTG, som TV3 er en del av, bestemt seg for å kjøpe opp spillet.

- I utgangspunktet er det ikke lov for utenforstående å benytte verken merkevaren Paradise Hotel, bilder eller annet materiale som TV3 har produsert i tilknytning til programmet, men vi syns dette spillet var en så kreativ og gøyal idé at vi heller ville kjøpe hele prosjektet enn å komme viftende med pekefingeren, sier administrerende direktør i MTG TV, Morten Micalsen, i en pressemelding.

Selskapet melder at de har et mål om å nå ut med innhold og kommunisere med publikum på flere ulike plattformer.

I spillet velger brukerne fire deltakere - to jenter og to gutter - som utgjør sitt lag. Basert på hva deltakerne gjør i serien, får brukerne poeng.

NTNU-studentene Håvard Fagervoll (f.v.), Frederik Nygaard og Raymi Toro Eldby er blant de som står bak Paradise Hotel-spillet.

- Vi synes det er utrolig gøy at det er så mange som spiller spillet, og håper at samarbeidet med MTG kan åpne nye spennende muligheter for oss, sier Frederik Nygaard.

Han er en av studentene bak prosjektet sammen med Håvard Magne Fagervoll, Jon-Anders Kabbe, Raymi Toro Eldby og Tormod Bjørnhaug. De studerer alle kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

- I hovedsak begynte vi på prosjektet for å gjøre oss kjent med nye webteknologier. Men den første tanken om nettsiden kom da en god kompis og jeg diskuterte Fantasy Football. Konklusjonen ble at konseptet passer like bra for andre ting, ikke bare sportsarrangementer, men for eksempel realityprogrammer, har Frederik tidligere sagt til Side2.

