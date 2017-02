Moods of Norway viste sin in-season kolleksjon for våren under Oslo Runway på sentralen onsdag.

- Koselige kolonihager er inspirasjonen bak. Det er der den norske sommeren møter storbyens kjas og mas og det litt mer urbane, sier designerne Simen Staalnacke og Peder Børresen til Side2.

Blandet dyre materialer og print

Rosa traktorer og knæsje dresser er ikke lenger det store statementet til Moods of Norway. På catwalken onsdag var fargepaletten dusere, og plaggene mer avslappede.

De forteller at de har blandet litt av alt i kolleksjonen - dyre materialer og t-skjorter med print.

- Lekenheten er helt klar tilbake i Moods. Det er sånn verden er! Man må leke litt.

Ferdig to minutter før dørene åpnet

- Det er deilig å være ferdig. Vi var ferdig med å sette siste skrue i scenografien og siste nålen to minutter før dørene åpnet, og så går det ti minutter og så er alt ferdig, sier Preben.

- Det er som å være ferdig med eksamen, legger Simen til.

Moods of Norway var først i Norge til å vise in-season, det vil si at klærne er i butikk kort tid etter visning. Dette gjorde de først under Oslo Runway i februar i fjor.

- Det er viktig for oss. Verden går fortere og folk vil kjøpe det de ser med en gang. Det ser vi også hos de store motehusene. Vi startet med det for tre sesonger siden, sier Simen Staalnacke.

- Men vi var litt skjelvne der en stund.

Se flere bilder fra visningen under:

Vi sjekket ut Moods of Norway på @oslorunway! #oslorunway @side2mote Et bilde publisert av Side2 (@side2no) onsdag 08. Feb.. 2017 PST

Moods of Norways visning under Oslo Runway på Sentralen.

