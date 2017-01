Mischa Barton innlagt på sykehus

Den engelske skuespilleren og tidligere modellen Mischa Barton (31) ble innlagt på sykehus torsdag morgen, etter at politiet ble tilkalt til hennes hjem, skriver People.

Politiet skal ha fått flere telefoner som gjaldt bråk og forstyrrelser fra 31-åringens hjem i West Hollywood. Naboer meldte om merkelig oppførsel fra skuespillerens side, skriver TMZ.

Mischa Barton frivillig innlagt



Politiet skal ha møtt Mischa og en gjest da de ankom huset. Politiet opplyser til People at skuespilleren var fullt påkledd og snakket sammenhengende da de kom til leiligheten, og hun ble med politiet frivillig.

Hun skal senere ha blitt innlagt på sykehus, og er angivelig gjennom en vurdering av sin psykiske helse.

Mischa er for mange best kjent som Marissa Cooper fra TV-serien O.C. Den enorme suksessen med ungdomsserien førte også med seg nedturer, alkoholmisbruk og psykiske problemer. I 2007 ble Mischa arrestert av politiet i Hollywood for fyllekjøring og bestillese av narkotika. Hun ble imidlertid løslatt mot kausjon.

Hun er også kjent for filmen «Den sjette sansen» og har hatt mindre roller i en rekke TV-serier og filmer.

BLE STJERNER: Benjamin Mckenzie, Mischa Barton og Adam Brody ble stjerner da de spilte inn «The O.C».

- Det var skremmende



For fire år siden snakket hun ut om de tøffe årene og sammenbruddet.

- Det var et skikkelig sammenbrudd. Det var skremmende, som rett ut fra Girl Interrupted, sa hun i 2013 til People.

Sammenbruddet skjedde i 2009, og var en av grunnene til at karrieren ble satt på hold.

De siste årene har hun imdlertid virket friskere, og har dukket opp på flere filmeventer og rød løper-arrangementer.

Mischa Barton har foreløpig ikke kommentert innleggelsen overfor amerikanske medier.

