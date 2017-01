Mischa Barton: - Jeg ble dopet ned på GHB

Mischa Barton sier at hun ble innlagt på sykehus forrige uke, fordi noen puttet GHB i drinken hennes da hun feiret bursdagen sin.

Forrige uke ble politiet tilkalt til skuespillerens hjem i Hollywood, etter at de mottok flere bekymringsmeldinger. Politiet skal ha fått flere telefoner som gjaldt bråk og forstyrrelser fra 31-åringens hjem i West Hollywood. Naboer meldte om merkelig oppførsel fra skuespillerens side, skriver TMZ.

Mischa Barton og Cisco Adler.

Mischa er nå skrevet ut av sykehuset, og kommenterer innleggelsen overfor People. Onsdag forrige uke feiret hun 31-årsdagen sin sammen med venner på et utested i Los Angeles. Skuespilleren mener noen ga henne GHB i løpet av kvelden, og ønsker å advare andre jenter fra å havne i samme situasjon:

- På kvelden den 25. var jeg ute med noen venner og feiret bursdagen min. Mens jeg drakk drinker forstod jeg utover kvelden at noe ikke stemte med oppføreselen min, og at den begynte å bli uberegnelig. Dette intensiverte seg de neste timene, sier skuespilleren til People og fortsetter:

- Jeg gikk frivillig med på å få profesnjoell hjelp, og fikk da vite at jeg hadde fått i meg GHB. Etter en natt på sykehus er jeg hjemme og har det bra. Jeg ønsker å takke fagfolkene på Cedars-Sinai for deres omsorg og profesjonalitet. Dette er en lærepenge til alle unge kvinner der ute, vær oppmerksom på omgivelsene deres.

GHB et svært farlig rusmiddel. GHB er gitt til personer som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, og betegnes derfor "date rape drug". GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkohol. Inntak av GHB kan føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Alles Marissa Cooper



Mischa er for mange best kjent som Marissa Cooper fra TV-serien O.C. Den enorme suksessen med ungdomsserien førte også med seg nedturer, alkoholmisbruk og psykiske problemer. I 2007 ble Mischa arrestert av politiet i Hollywood for fyllekjøring og bestillese av narkotika. Hun ble imidlertid løslatt mot kausjon.

Hun er også kjent for filmen «Den sjette sansen» og har hatt mindre roller i en rekke TV-serier og filmer.

BLE STJERNER: Benjamin Mckenzie, Mischa Barton og Adam Brody ble stjerner da de spilte inn «The O.C».