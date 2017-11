Miley Cyrus snakker åpent om presset i Hannah Montana

Miley Cyrus har ristet av seg Disney-imaget hennes for lenge siden, men det stopper henne ikke i å reflektere over dagene hos Disney Channel.

I et intervju med CBS Sunday Morning, innrømmer Miley at hun ikke skjønte hvor vanskelig det kom til å bli å ha et rollemodell-stempel i en ung alder.

- Jeg likte å være i Disney-universet fordi jeg ikke reflekterte over hvordan det kom til å påvirke meg i voksen alder. Jeg fikk utøve det jeg elsket å gjøre som da er musikk og skuespill. Nå som jeg har blitt eldre skjønner jeg at det var mye press som jeg måtte kjempe meg gjennom, sier 24-åringen til CBS.

Les også: - Miley Cyrus «følte seg seksualisert» etter twerkingen og tungen på MTV

KROPPSPRESSET tynget Miley Cyrus i oppveksten, forteller hun til Marie Claire.

Miley innrømmer også at det var merkelig å pynte seg så mye opp som barn.



Les også: - Miley Cyrus gjorde nettopp forholdet offisielt på Instagram

- Det føltes ut som jeg var med i en episode av «Toddlers in Tiaras». 24-åringen måtte forberede seg på turnelivet og livet som popstjerne midt i populariteten av Hannah Montana allerede i ung alder. Hun uttaler at dette ble en test på hennes psyke, og formet hennes som person i voksen alder. - Jeg turnerte som Hannah Montana og som meg selv. Hannah Montana gav meg verktøyet til å forberede meg på ekte. Dette ødela meg på flere måter ettersom at ingen fortalte meg at det kom til å bli vanskelig. Jeg klarte etterhvert å lære meg ulike teknikker som har fått meg til å mestre press.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen