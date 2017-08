Miley Cyrus «følte seg seksualisert» etter twerkingen og tungen på MTV

Nå klager Miley Cyrus over hvordan hun begynte å føle seg «seksualisert» etter sin famøse MTV-opptreden i 2013 – der hun iført lateksbikini stakk ut tungen og gned seg inntil Robin Thicke.

– I begynnelsen var det som å si «drit i deg». Jenter bør ha den friheten. Men så begynte jeg å føle meg seksualisert. Det ble noe som var forventet av meg, sier Miley til Harpers Bazaar.

Hun forsvarte sitt omdiskuterte twerkestunt iherdig den første tiden etter den TV-sendte prisutdelingen, og sa hun ville «skape historie» – slik Madonna og Britney hadde gjort med vågale opptredener. Miley, 20 år da, mente publikum «overtenkte» showet hennes.

– Dere tenker mer på det enn jeg gjorde da jeg var i gang. Jeg tenkte ikke engang på det fordi det er sånn jeg er, sa hun i 2013 til MTV ifølge BBC.

- Jeg forandrer meg mye



Men nå tenker Miley annerledes – etter eget sigende fordi hun er i ferd med å forandre seg på ny, forklarer hun til damebladet.

– Jeg vil bare at folk skal se at dette er den jeg er akkurat nå. Jeg sier ikke at jeg aldri har vært meg selv. Den jeg var på forrige plate var også den jeg er. Det er bare det at jeg har vært mange forskjellige mennesker, fordi jeg forandrer meg mye, lyder det fra Miley Cyrus.

Som etter å ha gitt ut studioalbumet «Miley Cyrus & Her Dead Petz» i 2015 i samarbeid med Flaming Lips, nå ifølge Harper's Bazaar er klar med en samling nedstrippede, countryinfluerte, radiovennlige popsanger på albumet «Younger Now» – i vente i slutten av september.

