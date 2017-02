Mikrobryggeri tar opp likestilling, voldtekt og free the nipple

Åtte unge og motiverte kvinner på andre siden av Atlanterhavet. En veldig god idé og mye mot. Det var alt som skulle til for å kunne utfordre en mannsdominert ølbransje.

Vi snakker nemlig om det australske selskapet Sparkke Change Beverage Company. Dette er et lite og nytenkende mikrobryggeri, etablert i Adelaide, som er drevet av åtte unge kvinner med ulik bakgrunn og kultur. De er en fargerik gjeng som består av profesjonelle bryggere, vinprodusenter, kommunikatorer og aktivister som lager alkoholholdige drikker.

De begynte først med å produsere øl og nå har de utvidet sitt sortiment med cider, musserende vin og alkoholholdig brus. Denne australske bedriften ønsker å utfordre bransjen og øke bevisstheten rundt blant annet likestilling og asylsøkere på en helt spesiell måte.





Dristige budskap for en god sak

Det som gjør deres produkter unike er de vågale budskapene på boksene som knyttes til viktige sosiale sakene jentene brenner for.

- Vi eksisterer for å skape en plattform for endring og en plattform som tilhører vår generasjon. Vi ønsker å endre måten organisasjoner jobber på for godt, har jentene skrevet på sin hjemmeside.

Hver og en av produktene bærer et dristig budskap som er med på å øke bevisstheten og samle inn midler til saker som berører den unge generasjonen. Sparkke ser på sine produkter som «sprit med en sosial samvittighet», og ønsker å appellere til moderne personer som er opptatt av sosial endring.

Sentralt i virksomheten er verdier som universell rettferdighet, sosial likhet og inkludering. Dette finner uttrykt i alle ledd - fra design og produksjon til merkevarebyggingen og kommunikasjon. Det beste av alt er at Sparkke donerer 10 prosent av sin direkte omsetning til organisasjoner som jobber med sakene selskapet støtter fullt ut.

-Vår lidenskap for hva som er på våre bokser kan måles med vår lidenskap for hva som er oppi dem, meddeler jentene på sin hjemmeside.