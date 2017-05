MET-arrangørene raser over disse bildene

Årets tema på MET-gallaen var den japanske designeren Rei Kawakubo og skaperen av Comme des Garçons. Men noe annet stjal mer av oppmerksomheten enn det faktiske temaet i år; selfier på do.

MET-gallaen (Costume Institute Gala) i New York er kjent for at modeller og store skuespillere går opp rød løper - med minneverdige antrekk, på Metropolitan Museum of Art. Og det var fokus på mote, som at Rihanna var helt fantastisk kledd. Likevel fikk bilder i sosiale medier minst like mye omtale.

Rihanna får mye skryt for sitt MET-antrekk.

Kylie Jenner sto for en episk og mye omtalt selfie, sammen med Kendall Jenner, Kim Kardashian, A$AP Rocky, Paris Jackson Frank Ocean, P. Diddy og Lily Aldridge.

annual bathroom selfie Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) mandag 01. Mai. 2017 PDT

Men nå er det noen andre mobilknips som får mer oppmerksomhet. For det første er det i utgangspunktet selfieforbud under MET, og for det andre er det ikke lov å røyke på toalettene. Likevel, en rekke kjendiser har knipset seg selv med sigg på toalettet. Modell Bella Hadid, Paris Jackson og Ruby Rose er blant dem som tok noe av festen på do.

This is where it's at and yes, that is indeed Catherine Deneuve XPG. Et innlegg delt av Prabal Gurung (@prabalgurung) tirsdag 02. Mai. 2017 PDT

Dette liker arrangørene og bidragsytere dårlig:

- Som donator er jeg fornærmet over å se disse kjendisene røyke og ta selfier på badet. Men mest av alt er det respektløst overfor kunstsamlingen som må holdes 100 prosent røykfritt. Jeg synes disse personene bør få bøter, sier en kilde, ifølge ELLE.

Smoking in the girls room #metgala @chardefrancesco @courtneylove @space_witch666 Et innlegg delt av Marc Jacobs (@themarcjacobs) mandag 01. Mai. 2017 PDT

