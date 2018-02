Meghan Markle og Prince Harry fikk tilsendt brev med hvitt pulver

Britiske Evening Standard melder at et brev som inneholder hvitt pulver ble tilsendt til Meghan Markle og Prins Harry i Kensington Palace.

Pulveret kunne være anthrax, eller miltbrann. Det er en bakterie som kan forårsake alvorlig sykdom.

Heldigvis var pulveret helt ufarlig og paret ble informert om brevet. Politiet fra Metropolitan Police velger å etterforske saken som hatkriminalitet. I følge Evening Standard har politiet en teori om at brevet har et rasistisk motiv.

I følge Marie Claire er Scotland Yard forberedt høyt beredtskap under parets bryllupet, som involveret at paret kjører gjennom byen med hest og kjerre. Per dags dato er det ingenting som tyder at det blir avlyst.

Richard Palmer, korrespondent for Kensington Palace, tok til Twitter for å understreke at Kensington Palace ikke har noen kommentarer.

Kensington Palace is refusing to comment. https://t.co/vByp9C20pG — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 22, 2018



