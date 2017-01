Slik (sjekk bildet til venstre) ser den nyeste reklamen til svenske McDonald's ut. For de som ikke husker, er sitatet et som Nora sier til Vilde i sesong to av den superpopulære serien. Foto: McDonald's/NRK

McDonald's bruker Skam i ny svensk reklame

Og den svenske fansen digger fastfoodkjedens siste påfunn.