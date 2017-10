Maya Vik: - Jeg var så nervøs, så jeg tenkte to melkeglass med vodka ville redde meg

- Jeg vet ikke helt om jeg har kommet over skammen, sier Maya Vik og ler.

Vi snakker om den første konserten hennes som soloartist i 2011. Før den tid hadde hun god sceneerfaring fra blant annet bandene Savoy, Montée og Furia. Likevel kaller hun sin første alenekonsert i forbindelse med soloplaten «Château faux coupe» ganske dårlig på grunn av nerver. Og fordi hun var full.

Maya Vik er et inspirerende forbilde, både innen musikk og mote.

- Jeg klarer ikke å se bilder fra den kvelden. Jeg var så redd og nervøs på forhånd, så jeg tenkte at et par melkeglass med vodka ville redde situasjonen, men det gjorde det absolutt ikke. Det ble teppefall og jeg tenkte «skyt meg». Først nå klarer jeg å snakke ordentlig om det, sier Maya:

- Men jeg ble jo sterkere av det, og nå kan jeg le av det. Og på grunn av denne litt kleine starten fikk jeg et spark i ræva til å ta prosjektet til et annet nivå, gjøre det jeg visste jeg kunne gjøre for at dette skulle bli så bra som mulig. Og det føler jeg at jeg har gjort – spilt klubbkonserter og festivaler over hele verden, inkludert Øyafestivalen, to Japan-turnéer, varmet opp for Lenny Kravitz og Dâm-Funk.

I tillegg er 37-åringen blitt omtalt i internasjonal presse som New York times, Vice, Complex og Perez Hilton, for å nevne noen.

Les også: Låtaktuelle Una Sand: - Tanken på å synge for noen andre enn familien og venner var bare dritskummelt

Musikk og mote til inspo



Vi møter bassist, vokalist og modell Maya Vik på Blå i Oslo. Den første solokonserten er long gone, hun har sluppet flere album siden, holdt konserter, blitt knipset i en rekke magasiner, fått en datter og flyttet til Nesodden, og slipper straks ny musikk. Nå er hun på fotoshoot i forbindelse med at hun er ansikt utad i Lindex’ nye høstkolleksjon. Kleskjeden har ønsket seg Maya fordi de mener hun vet å mikse musikk og mote på en inspirerende måte.

- Det er kult å gjøre kampanjer hvor du kan være deg selv i en setting. Blir man leid inn som modell er det også gøy, men for meg er det viktig å være seg selv oppi det hele. Jeg synes det er kult at de tør å gjøre en kampanje med jenter som ikke nødvendigvis har 250.000 følgere på Instagram. De ville ha jenter som tør å skille seg ut, som har noe ekstra, sier Maya.

Behind the scenes på shooten med Lindex.

Hun takket ja til kampanjen fordi hun liker konseptet, det er nemlig ingen selvfølge å få med Maya på laget. Googler man Maya Vik, så får man kun treff på artisten og moteikonet Maya. Det dukker ikke opp sladder, ikke saker om kropp eller kjærester. Et bevisst valg, mener 37-åringen:

- Jeg har sagt nei til 80 prosent av tilbudene jeg har fått, enten om det er intervjuer eller programmer. Det handler ikke om kredibilitet, og å gjøre sånn og sånn, men med en gang noe ikke føles komfortabelt eller jeg ikke har noe å tilby, da blir det bare kleint. Og da må jeg si nei. Men så har det også vært en naturlig greie, jeg har vært heldig å få tilbud, som denne kampanjen, som er i tråd med min musikk og at jeg får frontet egen personlighet.

Artisten blir blant annet fotografert på Blå i Oslo. For henne er det på topplisten over utesteder hun liker å spille i hovedstaden.

- For meg er Blå den fineste klubben og konsertscenen. Jeg har spilt her mange ganger. Når det har vært snakk om at Blå skal legges ned, ville det vært trist for byen. For meg er Blå og Grünerløkka typisk Oslo.

Les mer: Låtaktuelle Tove Styrke: - Jeg elsker å samarbeide med kvinner

I høst vil du se mye strikk, plisseskjørt, store boblejakker og blomsterprint.

Den kommende kleskolleksjonen inneholder en del strikk, som er et must nå som høsten kommer. Mens noen kan bli smådeppa av ull og kaldere tider, liker Maya at hun kan kle på seg.

- Nå kan man endelig, på godt og vondt, ha på seg mer klær. En høst som ikke er så kald er bra, da kan man pynte seg mye mer. På sommeren tar man bare på seg noe, men høst er fint og jeg gleder meg til høstklærne.

For mange vekkes kreativiteten til liv når det er mørkere og kveldstid, men for Maya har det ikke noe å si at høsten er her. For henne kommer det kreative innenfor en arbeidstid. Gjerne 09-17.

- Tja, jeg blir jo litt smådeppa om høsten. Jeg liker sommeren best. Jeg vet ikke om jeg blir mer kreativ om høsten heller, det er ingen spesifikk ting som gjør meg kreativ. Det kommer spontant for meg. For meg så funker det å gå på jobb, og jobbe innenfor de satte timene. Ellers er det barn og andre ting. Men det kan komme plutselig, som på bussen eller trikken og da må jeg skrive det ned med en gang. Jeg må på en måte ha roen, og for meg fungerer det å sette av tiden og tenke «nå er det jobb».

Asså.... @jonasoren 🔥💕#fusoslo Et innlegg delt av Maya Vik (@mayavik) tirsdag 22. Aug.. 2017 PDT

Oslos uteliv og konsertscener ble byttet ut med «barn og andre ting» i 2016. Da ble hun mamma til en jente.

- Jeg var redd for at jeg ikke skulle være glad i å være hjemme, man vet jo ikke, man har ikke peil på hvordan det blir. Jeg var redd for å ikke skulle være der det skjer, og det å ikke holde liv i min egen karriere, men jeg fikk en ro over det som jeg synes var veldig deilig. Jeg stortrivdes.

Og tross mammapermisjon, så førte roen også til at musikken ble holdt vedlike.

- Jeg kommer med ny musikk. 20.oktober slipper jeg «Ilden», en av mine første norskspråklige låter, neste singel kommer noen uker etter.

Ny musikk betyr kanskje nye konserter også, ikke som for seks år siden – med vodkaglass på bakrommet. Nå er det langt bedre konsertopplevelser som er blitt gjennomført, men hva er den aller beste?

- Det var da vi spilte på en klubb i Los Angeles, hos Dâm-Funk, som er den moderne funkens største helt. Det var kun den harde kjernen der. Det var en helt syk opplevelse, vi spilte den beste konserten ever. Vi hadde mange av de største som jeg ser opp til på første rad, og de digget musikken. De ville jeg skulle komme tilbake!

- Med sånne konserter blir man, «shit», det var bare så bra. Det var perfekt lys, perfekt lyd, perfekt publikum – den opplevelsen sitter godt i. Jeg husker jeg tenkte etterpå at «nå kan vi slutte å spille, nå har vi runda spillet».

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen