Martine Lunde er sikret plass i finalen av Paradise Hotel - i kveld får hun en mulighet som påvirker de andre deltakerne

Tirsdag ble Martine Lunde (20) sikret en plass i finalen i Paradise Hotel 2017. I onsdagens episode får hun en mulighet som kan gjøre store forskjeller for de andre deltakerne - og som får mange til å bli sinna.

- Jeg håper jeg får være med litt selv og bestemme denne gangen, sier Martine.

Det blir også ofringsseremoni, der de to parene uten finaleplass får mulighet til å ofre partneren sin i bytte mot en av Dystopias innbyggere, det vil si en av de tidligere deltakerne.

I kveldens episode får vi også et gjensyn med Grundes fantastiske coverversjon av The Weeknds «Starboy» - mens han står i dusjen. Sjekk ut under :))))





Finalen i Paradise Hotel finner sted torsdag klokken 22.30 på TV3, og vi er sykt spente.

Da skal de to finaleparene først sanke stemmer fra juryen, som består av utsjekkede deltakere. Paret som får flest stemmer, vinner Paradise Hotel. Deretter skal vinnerparet gjennom den såkalete troskapstesten, der de står med ryggen mot hverandre, og kan velge å slippe en kule og motta en pengesum, eller beholde kula og dele summen med partneren sin.

Ved frokosten i onsdagens episode av Paradise Hotel, får deltakerne et brev som angår Martine.

Keen på å være med i Paradise Hotel 2018? Vel, da har vi en gladnyhet til deg - nemlig at TV3 har åpnet søknadsskjemaet sitt for neste års Pærra.

I fjor var det Øystein Myhren Storaa og Eileen Eriksen som stakk av med seieren i Paradise Hotel. Ingen av deltakerne slapp kula, og Eileen og Øystein delte førstepremien på 300.000 kroner.



Paradise Hotel sendes på TV3 klokken 22.30.

