Marna Haugen Burøe slet med å finne seg til rette: - Jeg følte meg aldri helt hjemme

Marna Haugen Burøe (36) er blant annet kjent som den populære bloggeren Komikerfrue, som en av profilene i TV 2s Bloggerne, samt deltager i Skal vi danse i 2017. Men den humørfylte bloggeren debuterte faktisk i rampelyset allerede i 2003! Da vant hun modellkonkurransene Miss Norway og Miss Skandinavia.

– Det var et heftig år. Jeg reiste rundt i hele Norge, men det var ikke noe glamorøst – ikke i det hele tatt! Det er hardt arbeid å jobbe på nattklubber og på bikinishow. Det var heldigvis før sosiale medier, sier Marna og ler.

Her Og Nå er avsender av Publikumsprisen under Gullruten 5. mai 2018. Marna Haugten Burøe er nominert for sin innsats i Bloggerne og Skal vi danse. Stem på henne eller de andre kandidatene her!

Men for henne ble faktisk modellkarrieren et viktig vendepunkt.

– Jeg var ikke den mest populære jenta i klassen. Jeg følte meg aldri helt hjemme noen plass. Jeg var litt diffus som ungdom. Derfor følte jeg at jeg måtte lage meg en egen plass å holde til, forklarer hun. Marna har heller aldri vært en person med nære venner.

– Jeg var ikke en person som klikket med tre venninner og så holdt vi sammen. Når jeg kom inn i en stor sosial gjeng, så minglet jeg med alle – i stedet for å knytte meg til en person. For hvis den ene personen forsvant, så sto man plutselig alene. Det turte jeg ikke. Da jobbet jeg heller med å være sterk i meg selv.

Bloggeren Marna Haugen Burøe nådde langt i «Skal vi danse» på TV 2, og er uhøytidelig og byr på seg selv i «Bloggerne». Hun appellerer til et stort publikum med humor, ironi og sjarm. Hun er nominert til Publikumsprisen under Gullruten, som Her Og Nå er avsender av.

Utseendefokuset påvirket

Marna innrømmer at utseendefokuset i modellverdenen påvirket henne i negativ retning.

– Jeg tror jeg var gjennom en periode da jeg var sånn par og tyve år, hvor jeg ble veldig full av meg selv. Jeg var ikke helt til stede blant familien. Tenk deg selv da! Du er tidlig i tjueåra, fri og frank – det er ikke så lett å ha beina på jorda da. Det er litt lettere å ha nå som jeg har fått noen år på baken, mener Marna.

Skjønnheten fra Ørsta i Møre og Romsdal fremstår som en selvsikker og modig kvinne. Selv innrømmer hun at det ikke alltid stemmer.

MED I BLOGGERNE: Anniken Jørgensen (f.v.), Julianne Nygård, Marna Haugen Burøe og Anne Brith Davidsen er alle å se i den nye sesongen av Bloggerne på TV 2 Livsstil.

– Jeg er kanskje den mest usikre personen som finnes. Det er derfor jeg har lagd meg en sånn karakter som Komikerfrue. Det er jo mitt alter ego, samtidig som at det er meg. Men «hun» tillater meg å gi litt faen, på en måte, sier Marna om bloggkarakteren.

Hun er takknemlig for ballasten hun har fått med seg fra foreldrene.

– Jeg er oppvokst med en hardtarbeidende bonde som far og mamma er bohem. De har liksom lært meg de to viktigste tingene i livet: Du må jobbe hardt for å få det du vil, og mamma lærte meg at jeg må være kreativ. Den kombinasjonen har gitt meg den gutsen jeg trenger for å prøve meg frem til ting jeg har lyst til.

Trodde hun var gravid - viste seg å være kreft

Haugen Burøe er gift med komiker Ørjan Burøe (43). Sammen har de sønnene Dexter (3) og Theodor (8).

Det var etter at Marna la opp som modell at hun skapte bloggen for å ha en egen arena hvor hun kan dele små og store hendelser i livet. Hun har også delt sitt livs vanskeligste opplevelse.

I 2012 trodde Marna hun var gravid, men den voksende magen viste seg å være en kreftsvulst. Hun ble diagnostisert med kreftformen Blæremola. Det ble en veldig vanskelig periode for familien, men Marna bestemte seg for å gi leserne innblikk i utfordringene.

Les også: Komikerfrue: - For hver cellegiftkur jeg tar, blir jeg veldig sliten

Og denne: Marna Haugen Burøe: - Kreft er noe andre får

MARNA HAUGEN BURØE valgte å si ja til å vise sin cellegiftbehandling på TV i serien Bloggerne.

– Jeg kunne ikke ha en blogg uten å skrive om det. Jeg fikk enorm støtte fra leserne, men det jeg fikk mest av, var takk fra andre som var i samme situasjon. Min støtte ble å vite at jeg var en støtte for andre, sier 36-åringen.

Hun ble friskmeldt etter en vellykket cellegiftbehandling, og Marna har fremdeles stor glede av de hyggelige tilbakemeldingene.

– Jeg har tatt vare på alle mailene, og de er kjempefine å lese. Mange har også gitt meg tilbakemeldinger om hvordan det har gått med dem.

Ektemannen er den største støttespilleren

For tobarnsmoren har det vært viktig å prøve å se det positive i ting som skjer. Hun bruker også galgenhumor som våpen.

– Humor har alltid vært min måte å komme meg over ting på, men jeg har ikke lagt skjul på at ting har vært vanskelig heller. Det er viktig å ha en kombinasjon. Det er ingen som alltid er lykkelig. Alle er opp og ned, hit og dit.

Bare i løpet av en dag er vi fra høyre til venstre, mener bloggstjernen. Hun synes det er både positive og negative sider ved at noen ser på henne som en rollemodell.

A post shared by komikerfrue (@komikerfrue) on Nov 28, 2017 at 1:13pm PST

– Jeg synes det er veldig fint, men noen ganger så er det litt vanskelig. Jeg må ta hensyn til alt. Da skjer det at jeg kommer til et punkt hvor jeg må revurdere meg selv også. Sensurere meg selv av hensyn til egne barn, unge og foreldrene deres. For jeg vil ikke ha kjeft. Det verste er å få kjeft, sier hun ærlig.

36-åringen er ikke i tvil om hvem som er hennes viktigste mentor og støttespiller.

– Du, det er han Ørjan Burøe. Jeg tror aldri min egen humor hadde blomstret om det ikke hadde vært for at jeg kunne sparre med ham. Vi er som hånd i hanske! Der jeg er sterk, er han dårlig og omvendt. Vi har alltid brukt hverandre til kreative workshops. Det er magisk! Vi finner på så mye gøy!

Marna er nominert til Publikumsprisen under Gullruten for sin innsats i Bloggerne og Skal vi danse. Stem på henne eller de andre kandidatene her!

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen