Mariah Careys nyttårsopptreden gikk rett i dass

(SIDE2): Mariah Carey opptrådte på den store nyttårsmarkeringen på Times Square i New York i natt foran mange tusen tilskuere, men opptredenen gikk mildt sagt alt annet enn bra.

Popdivaen skulle etter planen fremføre 90-tallshiten «Emotions», men samtidig som playbacken rullet over høyttalerne, vandret hun selv rundt på scenen uten å synge med.

Danserne hennes fortsatte og forsøkte tappert å redde situasjonen, men stjernen selv klarte ikke å komme på banen igjen.

Det hele endte med at hun oppfordret publikum til å ta oppgaven med å synge, noe som heller ikke var spesielt vellykket:

Se opptredenen under. (Artikkelen fortsetter under videoen)

Til slutt sa hun:

- Det er det det er. Det blir bare ikke bedre, før hun gikk av scenen.

Ifølge Hollywoodlife skal grunnen være at sangen Mariah hadde på øret ikke ha vært den samme som ble spilt på anlegget. Likevel slaktes hun nå i sosiale medier.

Enkelte mener opptredenen markerer slutten på karrieren hennes like mye som slutten på 2016. Andre sier at det var en perfekt avslutning på et heller kjipt år.

Les også: Bildet av Mariah og Beyoncés barn smelter nettet

Mariah Carey:I should practice for the performance,becuz it will be filmed LIVE

Mariah Carey to Mariah Carey: i'll just wing it i'm a diva💅 pic.twitter.com/aiF1OLjkLZ — lovelyti (@lovelyti) January 1, 2017

Who did Mariah Carey kiss at midnight?



Her career goodbye.#MariahCarey #RockinEve — Kara ❤️ (@KaraVann) January 1, 2017

The last thing 2016 killed was what's left of Mariah Carey's career #2017withMariah — D G. Lover (@gabemango) January 1, 2017

Rip Mariah Carey sad to say that she is yet another celebrity to leave us in 2016 ..oh wait she's not dead it's her career that just died.💀 — Brendon Michael (@brendon_michael) January 1, 2017

Mariah Carey was like that one person in a group project who didn't do any of the work and now has to present the whole project — TED (@Laughbook) January 1, 2017

Les også: Mariah Carey: Superstjernen er nesten ugjenkjennelig

Selv tok hun kritikken nokså sporty på Twitter, og skrev en oppdatering som sa følgende:

«Shit happens. Ha et nytt og sunt nyttår, alle sammen. Skål for nye flere overskrifter i 2017.»

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2017