Plateselskapet Sony Music melder at superduoen, Marcus & Martinus, slipper nytt album om kort tid.

17. november er datoen fansen kan merke seg. Da lander albumet «Moments» for salg.

Den første singelen, «Make You Believe In Love», er produsert av Red One – og slippes allerede 29. september.

– «Moments»' handler om de øyeblikkene vi er så heldige å få oppleve sammen, sier Marcus via pressemeldingen. Musikkmakker og bror Martinus legger til:

– Og ikke bare når vi spiller foran tusenvis av fans på store arenaer, men også de små gøye tingene som skjer når vi er på reise sammen.

«Etter å ha jobbet med noen av verdens fremste låtskrivere og produsenter, kan en tydelig se konturene av en duo som er i ferd med å bli en dominant aktør innen internasjonal popmusikk», heter det fra plateselskapet.

