Lindsay Lohan teamer opp med Rupert Grint i ny TV-serie

Alle som har savnet glansdagene med «Foreldrefellen», «Mean Girls» og «Freaky Friday» - her er en koselig nyhet:

Skuespiller Lindsay Lohan (30) kommer tilbake på TV - og dét sammen med Harry Potter-stjern Rupert Grint (28) <3

Det er den britiske humorserien «Sick Note» som har kapret de to barndomsheltene våre, og Lindsay og Rupert blir altså å se i andre sesong av «Sick Note».

Hun slapp nyheten selv på Twitter og Instagram:

Jokes with Rupert Grint and @nickjfrost on set of my new show Sick Note @Sky1 & @NOWTV pic.twitter.com/d3RoZilLSS