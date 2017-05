Liam Payne bekrefter navnet på sønnen

Liam Payne og Cheryl Cole har valgt å gi sønnen sin et ganske spesielt (men kult) navn: Bear.

Daily Mail skrev om det som angivelig skulle være navnevalget i går, men det ble bekreftet ordentlig på Twitter av Liam selv.

Etter at villmarksguruen Bear Grylls skrev at han digget navnevalget på Twitter, kommenterte Liam Payne tilbake, og bekreftet med dette også at valget av navn stemte:

«Takk! Håper han vokser opp med litt av ditt mot. Du er helt sjef.»

Les også: Liam Payne viser frem sønnen

Cheryl Cole (33) og Liam Payne (23) ble foreldre for første gang i slutten av mars.

Liam innrømmet at han var veldig stolt:

«Mine nærmeste vet at det er få ting som gjør meg målløs ... wow! Jeg er så utrolig glad for å kunne ønske sønnen vår velkommen til verden. Det er et øyeblikk jeg aldri vil glemme, og det er mitt favorittøyeblikk så langt», skriver Liam.

Les også: Etterlyser babygossip: Hva skjer med Liam Paynes sønn?

Og denne: Cheryl Cole og Liam Payne kan ikke skjule graviditetet

Paret møttes for første gang i 2008 da Liam gikk på audition på «X Factor». Cheryl var da dommer, sammen med blant andre Simon Cowell. Liam prøvde seg på nytt noen år senere i konkurransen, denne gangen med mye mer hell med gruppa One Direction.

I 2016 gikk paret offentlig ut og bekreftet forholdet.

Cheryl Cole og Liam Payne ble foreldre i mars.

Liam Payne og Cheryl Cole i november i fjor, da graviditeten begynte å bli umulig å skjule.

Del denne artikkelen