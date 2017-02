Lena Dunham røper hva hun vil savne og IKKE med «Girls»

Skuespiller, forfatter og filmskaper Lena Dunham har spilt inn sin siste episode med suksesserien «Girls».



I et QA-intervju med HBO, som Side2 har fått tilgang til, svarer hun på spørsmål om hvordan det er å si hadet til hovedkarakteren Hannah.



Sesong seks av Girls har premiere 13.februar.



Hva har du lært av Hannah i løpet av de seks årene?

Lena Dunham, eller Hannah, we will miss you!

- Det jeg elsker med Hannah, og noe jeg håper at jeg kan bevare, er at hun forsvarer seg selv. Hun lar ikke folk tråkke på henne og hun får alltid det siste ordet. Hun ber om det hun trenger - ikke alltid på en ydmyk måte - men hun later ikke som. Hannah er ærlig og direkte, og det beundrer jeg. Det har vært morsomt og inspirerende å spille henne.

Hva kommer du til å savne?

- Jeg elsker talemåten til Hannah. Den morsomme, storøyde måten hun ser på folk, og den forferdelige måten klærne hennes sitter på korppen. Det er morsomt å spille henne, og være i kroppen hennes. Jeg tror jeg kommer til å savne det å putte på meg kostymene og følelsen av at hun tar over. Jeg vil svane hvordan det føles å være hennes karakter, som folk har trodd har vært meg, men det er det ikke.

Adam og Hannah.

Hva er du glad for at er over med serien?

- Det var så mye som skjedde og så mye som var forventet rundt serien da Girls ble lansert. Det var forventet at den skulle representere alt og ingenting. Alle hadde en mening om serien, selv de som ikke hadde sett den, og det tar mye på kreftene.

- Jeg har også vært sliten. Det har ødelagt kroppen min å lage denne serien. Jeg er bare 30 år, men gikk fra å kunne være oppe hele natta, til å bli middelaldrende, sier Lena og legger til:

- Jeg husker da vi spilte inn den første sesongen. Jeg dro på date med en fyr, drakk en flaske vin og kastet opp i bilen på vei til jobb. Jeg husker hvordan vinen skvulpet rundt i magen min på settet, men jeg fikk jobben gjort - noe lignende ville slått meg ut i seks dager i dag.

En av episodene reiser spørsmål rundt kraften av sosiale medier og ansvaret man har på internett. Blir du fremdeles overrasket over folks reaksjoner på dine innlegg i sosiale medier?

- Ja. Det er sykt. Hvis jeg sier noe som oppfattes rasistisk, som transfobi, negativt om stereotyper jeg ikke forstår, eller identidieter jeg ikke forstår meg på - kom til meg og jeg lytter og jeg vil selvsagt be om unnskyldning, sier Lena og fortsetter temaet om netthat:

- Jeg har aldri vært opptatt å følge haterne, hatet følger med, og jeg hengir meg bare til media jeg liker - for livet er for kort. Så tanken på at folk strømmer til en nettside for å fortelle deg «what a piece of shit you are», velger jeg å ikke få med meg.

- En gang la noen igjen en kommentar på traileren min, på en kvittering fra en restaurant, hvor det sto: "Jeg er en bedre forfatter enn deg". På en kvittering. Og jeg bare, vel, jeg har en egen trailer og du skriver dette på en kvittering, så jeg vet ikke ... kanskje du er det.

Lena Dunham takket Glamour for at de lot henne vise seg slik hun er.

Får du lyst til å logge av sosiale medier?

- Jeg har fått noen av mine beste venner gjennom sosiale medier. Jeg var på en lunsj på søndag, og da tenkte jeg på det, at tre av mine bestevenner har jeg blitt kjent med gjennom Twitter. Men jeg traff dem før 2008, før jeg var et kjent ansikt, da vi engasjerte oss og bare var kule jenter i New York.

Hvor glad er du for coveret på Glamour, og for at det er uretusjert?

- Det var viktig for meg, begydningen av at kroppen min skulle være normal og uretusjert på forsiden. Selv i en alder av 30 år, hadde det en stor innvirkning på selvtilliten min - det å havne på forsiden og at jeg var uretusjert.

- Det er første gang jeg følte meg som meg selv. Det er fantastisk å se et bilde av deg selv og tenke: Det er meg, og jeg liker det jeg ser.

