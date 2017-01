Leif-Einar Lothe lurer Farmen-vennene til å vaske klærne sine

(SIDE2): Kjendisversjonen av «Farmen» har hatt stor suksess på TV 2 den siste uken. Søndag er det klart for tvekamp på gården, og storbonde Leif-Einar Lothe har valgt Kari Jaquesson som førstekjempe. Hvem som blir andrekjempe får vi se i episoden.

Lothe har vært klar på at han ikke liker «kvinnfolkarbeid». Han har fortalt at han aldri har vasket klær og at han mener husarbeid passer bedre til kvinner enn til menn.

I søndagens episode blir det krise da han forstår at klærne trenger en vask.

- Jeg kan jo ikke vaske klær. Jeg har aldri vasket klær, sier han i episoden.

Orker ikke vaske



Han får en kjapp innføring av Petter Pilgaard og Lars Barmen, men er fortsatt skeptisk til egne evner.

- Hvor sjukt er det ikke at jeg lærer deg hvordan du skal vaske klær? ler Pilgaard.

Men Lothe takler ikke utfordringen. Til slutt tilbyr han Pilgaard betaling for å gjøre jobben for ham.

- Du skal få verdens beste cider hvis du vasker klærne for meg, sier han og tar Pilgaard i hånda.

Leif-Einar Lothe og Petter Pilgaard inngår en avtale på Farmen.

Han lover å sende ti liter cider til Pilgaard etter at oppholdet er slutt.

- Hva sa jeg egentlig ja til nå? spør Pilgaard da Lothe går fra vaskingen.

Skjønner ikke hva han sier



De andre deltakerne er imponerte over Lothes plan.

- Hvordan i helsike fikk du ham til å gjøre dette her? spør Vendela Kirsebom da Pilgaard skylder Lothes skitne klær.

- Mye på grunn av at jeg ikke skjønner det han sier, innrømmer Pilgaard.

«Farmen» går på TV 2 søndag klokken 20.00 og 21.45.

Les også: Kari Jaquesson ble førstekjempe i Farmen

Les også: Her prøver Petter Pilgaard å hugge ved