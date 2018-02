Lana Del Rey kunne ikke holde tilbake tårene etter traumatisk hendelse

Lana del Rey brøt sammen på scenen denne uken da hun gjenopptok turneen sin etter at en mann skal ha planlagt å kidnappe henne i forbindelse med konserten hennes i Orlando, skriver Mirror.

Politiet arresterte en 43 år gammel mann etter at de mottok et anonymt tips om at han planla en kidnapping av sangeren. Mannen ble arrestert rett ved konsertlokalet der Lana skulle opptre.

Ifølge Twitter-kontoen til politiet i Orlando ble det funnet billetter til konserten og en kniv i mannens besittelse.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.



Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO — Orlando Police (@OrlandoPolice) February 4, 2018



Det hindret ikke Lana i å gi tidenes show til sine dedikerte fans. Hun tok senere til Twitter for å takke fansen for at de stilte opp på det som tilsynelatende ble et emosjonelt show for stjernen. I tweeten uttrykker hun takknemlighet for at fansen holdt energinivået høyt og livlig.

Orlando! Fort Lauderdale! Miami! Thank you so much for coming out and making those shows totally crazy and keeping the energy high

We’re all feeling super lucky after a couple of days of amazing shows💕

that means

Atlanta, Georgia at the Phillips Arena is our next stop

Grateful. pic.twitter.com/qGVBUSEXGO — Lana Del Rey (@LanaDelRey) February 3, 2018



Under den seneste konserten, forklarer sangeren hvor mye hendelsen påvirket henne. Mellom låtene forteller hun at hun har blitt mye mer emosjonell enn hun trodde.

lana started crying on stage talking about the stalker incident from a few days ago :( pic.twitter.com/n7o1kbHgeV — actually.amber (@actuallyamberv) February 6, 2018



- Men jeg vil være her sammen med dere i kveld, og jeg føler meg fin. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ble så nervøs før jeg kom på scenen, forklarer hun under konserten.

Lana ba fansen om å holde ut med henne fordi hun følte seg litt rystet under konserten.

- Det er så viktig å ikke la en person hindre deg å gjøre det du elsker mest i hele verden, konkluderer Lana.

