Lamar Odom sier han angrer han var utro mot Khloe Kardashian

Siden praten til Kardashian og gjengen høres kjedelig ut på norsk, tar vi det ordrett fra Lamar Odom (37): «I wish I could have kept my d**k in my pants».

Lamar innrømmer altså i et intervju med US Weekley at han skulle ønske han holdt buksesmekken lukket da han var gift med Khloé Kardashian. Han snakker også ut om narkotikamisbruket mens han var sammen med realitykjendisen.

Lamar funnet bevisstløs i Vegas



Lamar fra Queens, New York, er tidligere basketballspiller. Han spilte blant annet på Los Angeles Lakers og New York Knicks, men ble for alvor kjent da han begynte å date Khloé, og dukket opp i «Keeping Up with the Kardashians».

De to giftet seg i 2009, men ble skilt i 2015. For de som følger Kardashian-familien, vet at Khloe har vært mye frustrert over forholdet - fordi Lamar plutselig kunne stikke av i flere dager, eller var fraværende. For halvannet år siden ble han også innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet bevisstløs på gulvet i en leilighet han leide på et bordell i Las Vegas.

Les mer: Lamar Odom på sykehus i kritisk tilstand - Khloe Kardahsian er utrøstelig

I intervjuet med UsWeekley hevder Lamar at han har gjennomført rehab og holder seg helt unna narkotika.

Til UsWeekley forteller Lamar om sykehusepisoden og også sitt forhold til narkotika da han var sammen med Khloe:

- Jeg skjulte narkotikamisbruket en stund, men etterhvert brydde jeg meg ikke, sier han og forteller at Khloe oppdaget ham en gang han misbrukte hjemme.

Khloe Kardashian og Lamar Odom var sammen i flere år, før de skilte seg for to år siden.

- Hun ble skuffet. Det ble jeg også. Det triste er at jeg vet ikke om jeg ble lei meg fordi jeg tok narkotika, eller fordi hun fersket meg. Siden den episoden visste hun at jeg tok kokain. Det var narkotikaen jeg tok. Jeg kan ikke si at hun aksepterte det, men hun tolerererte det.

Les også: Har vi glemt at Lamar Odom egentlig er en dust?

Khloe støttet Lamar da han var innlagt



Lamar forteller også at han var overrasket over at ekskona støtte ham gjennom den tøffe tiden da han lå på sykehus.

- Jeg visste ikke engang hva som hadde skjedd, sier han og legger til:

- Hun spilte en stor rolle med tanke på at jeg fikk tilbake hukommelsen. Hun tok med bilder av mamma og bestemoren min. Jeg tenkte bare: Kommer jeg til å bli lam? Er jeg blitt stum? Det var utrolig skummelt. Skjebnen gjorde at jeg kom meg gjennom det.

Magasinet spør også om Lamar angrer på at han har delt så mye av privatlivet sitt på TV. Det gjør han ikke, men han angrer på hvordan han har behandlet Khloè.

- Hvis det er noe jeg angrer på, så er det at jeg var utro med mange ulike damer. Det var ikke bra.

