Lais Ribero skal bære årets Fantasy Bra under Victoria's Secrets store undertøysshow

Det er litt under en måned til årets Victoria's Secret Fashion show går av stabelen den 28. november.

I år ble den brasilianske modellen Lais Ribeiro den utvalgte til å bære på den allerede ikoniske Champagne Nights Fantasy Bra, som er verdt svimlende to millioner dollar.

Hadde ingen anelse

Victoria's Secret slapp selv nyheten på Instagram-kontoen sin.

Lais, som har gått for Victoria's Secret siden 2015, hadde ingen anelse at hun ble den utvalgte modellen. Hun forteller amerikanske Vouge at hun kom inn og prøvde BH - deretter fikk hun beskjed at hun skulle ha den på under årets visning.

- Personlig elsker jeg fargene mot hudtonen min og de store steinene, sier hun til motemagasinet.

Gullfarget med safirer

Årets Fantasy Bra har fått navnet Champagne Nights Fantasy Bra og gullfarget og besatt med blå safirer. Den har også et medfølgende smykke.

Lais Ribeiro kombinerte den med en nudefarget truse og et matchende belte.

På sin egen Instagram skriver hun:

- Jeg har holdt på denne hemmeligheten altfor lenge og jeg er beæret over å kunne annonsere at jeg skal bære The Champagne Nights Fantasy Bra i år!

VS-visningen, som er et av verdens mest kjente moteshow skal i år finne sted i Shanghai. Det ansees også som et av de mest prestisjefulle oppdragene man kan få som modell.

