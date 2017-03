Lady Gaga skal opptre på Coachella i stedet for Beyoncé

Lady Gaga er annonsert som Beyoncés erstatter på den gigantiske Coachella-festivalen i California i april, skriver Time.

Nyheten ble sluppet av både Lady Gaga selv og Coachella på Twitter.

«Let's party in the desert!» skrev HUN samtidig som hun delte lineup-plakaten.

Sist vi så Lady Gaga opptre, var på Grammy-utdelingen i midten av februar sammen med Metallica. Et par uker før var opptrådte hun i pausen under SuperBowl. Det er med andre ord ikke noe spørsmål om at popdronningen fra New York er tilbake.

Det var forrige uke at vi fikk vite at Beyoncé kom til å avlyse den planlagte konserten sin på Coachella etter at hun fikk råd fra legene sine om å ta det roligere.

E! Online kunne melde at Beyoncé egentlig hadde planlagt å gjøre konserten, men at hun ønsket å høre på legene.

Gravide Beyoncé opptrådte på Grammy-utdelingen for snaue to uker siden. Nå har hun fått beskjed fra legene om å ta det roligere, og avlyste forrige uke konserten hun skulle ha på Coachella.

I stedet skal hun være en av festivalens headlinere i 2018.

Queen Bey er gravid med tvillinger, noe hun annonserte på Instagram helt i begynnelsen av februar.

