Kylie Minogue vant rettssaken over Kylie Jenner

Kylie Jenner kalles «annenrangs realitypersonlighet». 😱😱😱

Mandag vant den australske artisten Kylie Minogue en pågående sak mot realitystjernen Kylie Jenner. Saken handler om navnet «Kylie», skriver People.

I 2014 søkte Kylie (Jenner) om å bruke fornavnet sitt som et varmerke. KDB, som representerer Kylie (Minogue), mislikte dette og prøvde å stoppe realitykjendisens forsøk på å bruke navnet sitt til reklame og promotering.

Kylie Jenner på NBCUniversal Golden Globes etterfest i Beverly Hills. Hun skal fortsette kampen om å få bruke sitt eget navn i reklamer.

Eier Kylie på flere områder



Det amerikanske patentstyret har nå avvist Kylie Jenners søknad. Ifølge rettsdokumentene heter det at realitykjendisens bruk av varemerket vil forvirre publikum, og «skade» Minogues varemerke. Det påpekes også at den australske artisten allerede eier Kylie i flere sammenhenger, som i blant annet varemerkene «Kylie Minogue» og «Kylie Minogue darling». I tillegg har hun eid kylie.com siden 1996.

KGB beskriver også Kylie Jenner som en «en annenrangs realitypersonlighet», som dukker opp i Keeping Up With The Kardashians, sammenlignet med Kylie Minogue som beskrives som en «internasjonalt anerkjent artist»

Kylie Jenner planlegger å klage inn avgjørelsen, fordi hun vil bruke «Kylie» til salg av mote-og skjønnhetsproduktene sine.