Kylie Jenners livvakt slår tilbake mot ryktene om at han er Stormis far

De siste dagene har fansen til Kylie Jenner spekulert i om av Kylie Jenners (20) livvakter, Tim Chung, er faren til datteren hennes Stormi.

Ryktene går i hovedsak ut på at fansen mener Stormi ligner mer på Tim Chung enn på faren sin Travis Scott (25), og at livvakten derfor må være faren.

Nå har Tim Chung fått nok.

I en post på Instagram slår han tilbake mot ryktene, og gjør det klart én gang for alle at han ikke har hatt noe forhold til Kylie, foruten det rent profesjonelle:

«Jeg er en veldig privat person, og ville vanligvis aldri svare på rykter og historier som er så latterlige at de er til å le av.

Av den dypeste respekt for Kylie, Travis, datteren ders og familiene deres, vil jeg sette skapet på plass og si at mine interaksjoner med Kylie og familien hennes har vært begrenset til kun det profesjonelle nivået», skriver han.

Videre fortsetter livvakten:

Det er ikke noen historie her, og jeg ber om at media ikke inkluderer meg, da dette er utrolig respektløst overfor familien deres.»

Forrige uke dukket det opp en rekke bilder i sosiale medier som angivelig skulle vise likhetstrekkene den lille jenta har med Tim Chung:

Kylie Jenner har også lagt ut et bilde tirsdag morgen, med bildeteksten «Stormi's parents».

Det kommer ikke tydelig frem om bildet er ment som et svar på ryktene, men det kan jo se slik ut.

Kylie Jenner og Travis Scott ble foreldre til Stormi Webster 1. februar i år, etter at Kylie hadde unngått offentligheten i over et halvt år. Spekulasjonene raste om hvorvidt hun var gravid eller ikke, men realitystjernen holdt det faktum at hun ventet barn skjult for omverdenen, og bekreftet eller avkreftet ryktene.

Kylie Jenner og Travis Scott viste frem datteren Stormi på Snapchat i påsken.

Kylie Jenner delte det første bildet av ansiktet til datteren Stormi på Snapchat.

