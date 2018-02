Kylie Jenners datter har fått navnet Stormi

Denne uken ble vi alle opprømte da Kylie Jenner (20) annonserte at hun og kjæresten Travis Scott (25) hadde blitt foreldre til en liten jente. Nyheten annonserte hun på Instagram, og beklaget samtidig for at hun hadde vært så fraværende de siste månedene.

Fansen kunne endelig puste ut etter flere måneder med spekulasjoner, konspirasjonsteorier og grundig detektivarbeid. Men så kom det største spørsmålet: Hva heter Kylies lille datter?

Fansen tok til Twitter for å spekulere:

kylie jenner’s baby’s name possibilities:

glitter

lip kit

travis thot

eyebrow

ferrari

cappuccino

candy k

lashes — Common Girl (@SoReIatable) February 5, 2018



🤔

Kylie Jenner’s baby’s name is CHRYSALIS



Ok HEAR ME OUT: — katerina wine mixer (@KrayZ_KZ) February 6, 2018



Vel, det ser ut til at fansen spekulasjon ikke stemmer. Natt til onsdag tok Kylie til Instagram for å annonsere navnet på hennes lille datter. Litt av ansiktet til babyen er avbildet mens Kylie og barnet har et rørende øyeblikk.

stormi webster 👼🏽 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

- Stormi Webster, skriver Kylie under bildet.

Webster er rapperkjæresten Travis Scott sitt ekte etternavn.

Reaksjonene var selvfølgelig umiddelbare og fansen tok til Twitter for å uttrykke hva de syntes om navnevalget.

En bruker lurte på hvorfor det hele hørtes ut som en prognose:

why are the Kardashian babies sounding like a weather forecast: it’s Stormi in North Chicago with a little bit of Reign — Andrew Kanatsky (@AndrewKanatsky) February 6, 2018



De fleste ble skuffet over at flere teorier ikke stemte:

Everyone was so certain Kylie’s baby was gonna he called Butterfly but she threw a massive curveball and named her Stormi. pic.twitter.com/34K6EPeZyB — guy fieri (@mimialiceg) February 6, 2018



Noen ble overrasket:

“Kylie is most definitely going to name her child Mariposa”

Kylie: Stormi

Me: pic.twitter.com/nhH9KT2E7E — bididiana🌙 (@itsviridianaaa) February 6, 2018



Allerede i fjor høst begynte imidlertid amerikanske medier å melde at hun var gravid, og siden den gang har ikke ryktene sluttet å svirre.

- Jeg visste at babyen min ville føle hvert stressende øyeblikk og hver følelse, så jeg valgte å gjøre det på denne måten for mitt lille liv og vår lykke, skrev Kylie i sin lille annonsering.

Vi gratulerer Kylie og Travis med det nyeste familiemedlemmet: Stormi Webster 👶

