Kylie Jenner viste frem at hun holdt baby Dream på Snapchat, og fansen gikk amok

Det er lenge siden vi har sett den angivelig gravide Kylie Jenner (20) i offentligheten, og realitystjernen har hele høsten og vinteren holdt ekstremt lav profil i sosiale medier i forhold til vanlig.

For eksempel var hun ikke til stede da bildene til det årlige julekortet til Kardashian-/Jenner-klanen ble tatt, og vi har heller ikke sett noe annet enn throwbackbilder og bilder av henne fra brystet og opp på mange måneder.

Selv har hun ikke bekreftet eller kommentert ryktene, annet enn at hun hevdet at paparazzibilder fra X17 som Daily Mail publiserte i høst, og som skulle «vise gravidmagen» var photoshoppede. Daily Mail og X17s fotograf slo tilbake og sier at bildene er hundre prosent ekte.

La ut snap med niesen

Denne uken la Kylie imidlertid ut en throwback på Snapchat mens hun holder niesen Dream i armene på Snapchat, og fansen klarer ikke styre seg.

Dream er datteren til Kylies halvbror Rob Kardashian og Blac Chyna.

På denne throwback-snappen viser Kylie Jenner mammasiden sin mens hun holder baby Dream.

Snapchat-bildet ble postet på fankontoer på Instagram, og Kylie fikk mange lykkeønskninger fra fans som bestemt mener at hun venter barn.

«Vi elsker deg og ønsker deg alt det beste i kjærligheten og moderskapet» skriver en bruker.

En annen sier:

«Wow, jente, du er så vakker på dette bildet. Se hvor godt du ser ut med en liten baby».

«Kan ikke vente på mini-Kylie» skriver fankontoen kylizzlesnapchats til bildet.

Hinter om store nyheter på sesongpremiere

Det spekuleres nå i om Kylie kommer til å annonsere at hun venter barn med rapperkjæresten Travis Scott (25) på den kommende sesongpremieren av Keeping Up With The Kardashians som vises søndag.

I traileren for sesongen hintes det mot at klanens yngste medlem bringer store nyheter på bordet for resten av familien.

Sjekk ut trailer under:

Seventeen skriver at det også kan dreie seg om Khloe Kardashians graviditet, fordi det også kan se ut som om at det er Khloe som facetimer med resten av gjengen.

