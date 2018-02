Kylie Jenner twitrer om datteren for første gang

Til fansens store glede, er nybakt mamma Kylie Jenner (20) tilbake i sosiale medier.

Kylie ble mor til lille Stormi Webester 1. februar, og delte nyheten med verden 4. februar.

Etter forsvinningen i sosiale medier, som varte nesten hele svangerskapet (med unntak av noen throwbackbilder og reklame for sminkemerket sitt) har hun nå gjort comeback og oppdaterer SoMe-kontoene sine som vanlig.

Onsdag svarte hun også en fan på Twitter på spørsmål om Stormi for første gang, skriver Cosmopolitan.

Fankontoen @welovekylie stilte spørsmål om hvordan det går med Stormi:

Og Kylie svarte:

«Hun har det bra😊 Jeg stirrer fortsatt på henne hele dagen. Hun ser akkurat ut som meg da jeg var baby☺️»

she’s good 😊 still staring at her all day. she looks just like me when i was a baby 😊 https://t.co/fEFsSeNO6Z