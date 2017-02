Kylie Jenner tuller med Kendall Jenner på catwalken - igjen

For andre gang på rad har Kylie Jenner sikret seg tittelen som den kleineste lillesøsteren under New York Fashion Week, skriver Cosmopolitan.

I fjor høst ropte Kylie høyt etter Kendall i det hun gikk på catwalken foran moteprofiler, verdenspresse og alle mulige kjendiser.

Under Alexander Wang-showet postet Kylie denne gangen en video av Kendall på catwalken på Snapchat-kontoen sin.

I videoen zoomer hun godt inn på den lærkledde rumpa til søsteren:

#kendalljenner walking in #alexanderwang for #nyfw ❤️ Et innlegg delt av Kylie Jenner Snapchats (@kylizzlesnapchats) søndag 12. Feb.. 2017 PST

Mer subtilt denne gangen, men fortsatt et søsterlig forsøk på å drite henne ut.

