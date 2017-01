Kylie Jenner ser ikke lenger slik ut

Vi går lissom aldri lei av Kardashian-familien, og i hvert fall ikke når det er forandringer på gang! Vi hiver oss på de amerikanske mediene i dag, og deler bilder av Kylie Jenners ... hår (eller parykk).

19-åringen har gått fra lange brune lokker, til en blond bobfrisyre, og vi digger det.

Kylie Jenner knipset for kort tid siden i LA.

Kylie er kjent for å skifte stil rimelig ofte, og har vært innom de fleste hårfarger. Hun er også kjent for å teste ut parykker, så vi er noe usikre på om det platinablonde håret er the real thing.

Parykk eller ikke, hun får i hvert fall positiv omtale for sin nye look, og det skrives blant annet at hun ser bedre ut enn noensinne:

«Ingen forandringer er for drastisk for Kylie Jenner. Nå viser hun en sexy, kort blond bob. Hun ser sofistikert ut. Men heldigvis kan hun endre tilbake når som helst, da dette sannsynligvis er en elegant parykk», skriver HollywoodLife.

Foruten stilskiftet har Kylie nok av planer for tiden. Hun har lansert en populær produktlinje med leppestifter og lipglosser, og nå senest egen kleskolleksjon, for å nevne noe.

Her kan du se de nyeste bildene av Kylie Jenner:

Kylie Jenner utenfor studio hvor hun spiller inn scener til TV-showet KUWTK.

Who's watching @revengebody tonight on E! ?! I know I am 😜 Et bilde publisert av Kylie (@kyliejenner) torsdag 12. Jan.. 2017 PST