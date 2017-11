Kylie Jenner hevder nye bilder som «viser gravidmagen» hennes er redigerte

Kylie Jenner nekter for at bildene av henne med det som ser ut som en kan se ut som en babybump er ekte.

De siste dagene har det florert bilder på nettet som viser Kylie sammen med søsteren Kendall i det de skal gå om bord på et privatfly. Hun har på seg en baggy, stor genser, og Daily Mail beskrev det som at hun «viser frem babybumpen for første gang mens hun skjuler den gravide figuren sin under baggy klær».

20-åringen har verken bekreftet eller i det hele tatt kommentert ryktene, men har den siste tiden holdt lav profil.

Da hun fikk se bildene på nett, ble det helt tydelig nok, og hun måtte rante litt på Twitter:

First of all if you’re going to photoshop my photos blogs/paps!! Check for the crooked lines in the background.2nd photo is clearly altered pic.twitter.com/c9fi0EyhWB