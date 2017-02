Kygo + Selena Gomez = suksess i USA

Samarbeidet mellom Kygo x Selena Gomez er en suksess. Nå gjør låta «It Ain't Me» et stort hopp på den amerikanske hitlisten.

Låta ligger tirsdag på 12.plass på Billboard Hot 100.



Like over Kyrre Gørvell-Dahll (25) og Selena (24) ligger store artister som The Weeknd, Rihanna og Bruno Mars. På topp på den amerikanske hitlisten er Ed Sheerans «Shape Of You».

Kygo har tidligere havnet på Billboard-lista med «Firestone», men langt i fra så høyt oppe som nå. Den gang havnet han på 92.plass på Hot 100.

Det er ikke mange norske artister som har klart å entre denne listen. Tidligere har blant andre A-ha vært på Billboard-listen med «Take on Me». Rettere sagt gikk de til topps.

Samarbeidet mellom Kygo og Selena ble kjent i begynnelsen av februar. Den amerikanske 24-åringen slapp nyheten i sosiale medier.

