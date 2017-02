Kristin Stewart + Stella Maxwell = ukas hotte par

Flørten/forholdet «alle» amerikanske magasiner skriver om denne uken er mellom Kristin Stewart (26) og Stella Maxwell (26).

De er blitt fotografert mens de kliner og holder hender i fornøyelsesparken «Knott’s Berry Farm» i California søndag.

Stella er en kjent irsk modell, og en av englene til undertøysmerket Victoria's Secret. Kristin er best kjent som Bella i «Twilight»-filmene, og eksen til skuespiller Robert Pattinson.

Her er et nyere bilde av Kristin Stewart ...

K-Stew tar datingen videre



Men nå skal det være Stella som gjelder for Kristin. People skrev allerede i desember i fjor at de to dater.

- Kristin dater Stella Maxwell. De har det gøy sammen, sa en kilde til magasinet på den tiden. De nye bildene av de to skal ha satt fart i ryktene igjen om at de er blitt et par.

De ble nylig observert sammen i Milano, hvor flere medier har knipset dem kysse. Blant annet irske Independent, hevder de nå viser offentlig at de er et par.

For kort tid siden var de også sammen i Savannah, Georgia, skriver Cosmopolitan. Her jobber Kristin på sin siste film, Lizzie, som er basert på istorien om den påståtte morderen Lizzie Borden.

... og her er et foto av Stella Maxwell

Stella Maxwell på catwalken under Victoria's Secret-showet i Paris i november i fjor.

Ikke lenger singel?