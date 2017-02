Krisssy: - Ja, jeg har fått kjæreste

Kristine Ullebø, også kjent som bloggeren «Krisssy», har fått seg kjæreste.

I et blogginnlegg fredag skriver hun at hun er forelska, og at han heter Fabian:

«Han er min første ordentlige forelskelse. Han er den som har vist meg Oslo. Han har tatt meg med på tur i Nordmarka i høstsola. Han har tatt meg med på skitur i Nordmarka i vintersola.»

Likevel står det ikke om Fabian og Kristine er kjæreste eller ikke, så vi ble selvsagt nysgjerrig:

Kristine og kjæresten Fabian.

- Jeg har fått meg kjæreste, ja, sier hun til Side2.

Kristine forteller at de møttes i september i fjor, på en fest med felles venner.

- Jeg hadde nettopp kommet hjem med nattfly fra Dubai, etter å ha mistet det første flyet og bagasjen min, og alt jeg ville var egentlig å dra hjem og sove i en uke i strekk, men så kom jeg meg omsider avgårde på fest, og det er jeg veldig glad for! Livet er fullt av tilfeldigheter, sier hun om hvordan hun traff Fabian.

Bloggerne har snart premiere



«Krisssy» er en av deltakerne i den kommende sesongen av TV 2-serien «Bloggerne». Hun gleder seg til serien kommer på skjermen.

- Jeg kan røpe at det blir en del romanse i den kommende sesongen av Bloggerne. Litt kliss, litt drama og mye moro blir å se på skjermen fra og med 20. februar, sier hun.

Foruten Krisssy skal blant andre MammatilMichelle, Anna Rasmussen, fotballspiller John Arne Riise og Louise Angelica Riise og Marna Haugen Burøe og Ørjan Burøe delta i programmet.