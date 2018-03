Kourtney Kardashian og Younes Bendjima sluttet å følge hverandre på Instagram

Er det allerede trøbbel for kjæresteparet Kourtney Kardashian og Younes Bendjima? Vi håper virkelig ikke på det!

Natt til mandag sluttet Kourtney Kardashian å følge kjæresten sin Younes Bendjima. For å gjøre ting mer forvirrende, slettet hun også sin egen Instagram-konto. Kort tid etter bestemte Younes seg for å gjøre sin profil privat. Per dags dato er begge Instagram-kontoene tilbake på plass, kjæresteparet følger fortsatt hverandre og det er fred på jorden.

Er det noen av dere som vil fortelle oss hva som egentlig skjer?

Kourtney gjorde comebacken sin svært glamorøs ved å legge ut et spenstig bilde av seg selv og Kim på Instagram 🤷

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Mar 5, 2018 at 6:26pm PST

Flere fans tok til Twitter for å få ut noen svar fra Kourtney:

oop kourtney and younes unfollowed each other on instagram what’s the tea sis — jacqueline (@AsToldByJackie) March 3, 2018

Me: trying to find Kourtney on instagram https://t.co/W2RfoRBRqb — B (@Klassy_Kendall) March 5, 2018



Ifølge Marie Claire har Kourtneys eks-kjæreste Scott Disick sluttet å følge sin 19 år gamle kjæreste Sofia Richie på Instagram rundt samme tid.

Kourtney and Younes deleted their instagrams and Scott unfollowed Sofia.

Why am i so invested in this? — nialvohS liagibA (@nialvohsliagiba) March 6, 2018



Er det drama i vente for parene? 💔

