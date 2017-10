Kourtney Kardashian og Younes Bendjima er blitt kjærester

«Keeping up with the Kardashians»-stjernen Kourtney Kardashian (38) er blitt sammen med modellen Younes Bendjima (23), og de siste dagene har de gått hånd i hånd i Paris og vist fram forholdet offentlig.

Tirsdag forrige uke dro realitystjernen til Paris, Frankrike, sammen med Younes. Ryktene om at de to er et par, begynte å svirre allerede tidligere i år, men de skal angivelig ha møttes allerede under Paris Fashion Week i oktober i fjor, skriver The Sun.

Les også: Kim Kardashian bekrefter at hun skal bli mamma

Og nå er det ingen tvil om at de er sammen. Lovebirdsene er blitt knipset mens de kysset på fotballkamp, og hånd i hånd i Paris' gater. Dermed er Kourtney helt over eksen, Scott Disick (34).

Kourtney Kardashian og Younes Bendjima knipsa på gata i Paris på tirsdag forrige uke.

Så, hvem er Younes Bendjima? Vi kan gi følgende info:

- Født i Algerie i 1993. Moren bor i Paris, så han pendler mellom Frankrike og New York.

- Modell (gått for blant andre Givenchy, Hermes og Calvin Klein)

- Tidligere bokser.

- Har vært sammen med den britikse modellen Jourdan Dunn.

- Nå er han sammen med Kardashian-søsteren, Kourtney.

in december i'll make your block feel like summer Et innlegg delt av Younes Bendjima (@younesbendjima) tirsdag 12. Sep.. 2017 PDT

Eid Mubarak, da Gorilla is back. 🦍 @coach_fays @crosscounterboxinggym Et innlegg delt av Younes Bendjima (@younesbendjima) onsdag 28. Juni. 2017 PDT

Lunches, brunches interviews by the pool, considered a fool, cause i dropped out of high school. Et innlegg delt av Younes Bendjima (@younesbendjima) onsdag 05. Juli. 2017 PDT

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen