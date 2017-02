Kong Halvor er webreporter på Paradise Hotel: - Kanskje jeg vinner. Da slipper jeg den kula, motherf*cker!

Det nærmer seg sesongpremiere på årets Paradise Hotel med stormskritt, og vi er døøødsgira.

I dag fikk vi også en hyggelig nyhet - nemlig at blogger og YouTuber Halvor Hersem (28), best kjent som Kong Halvor, skal være webreporter.

- Det blir litt vanskelig for meg å vinne, for jeg er jo egentlig ikke med. Men man vet jo aldri hva som kan skje på Paradise. Kanskje jeg vinner - det hadde vært lættis. Og da slipper jeg den kula, motherfucker! sier han i et portrettintervju med TV3.

🔊DARUDE - SANDSTORM 🎶🎶🎶 Et innlegg delt av Halvor Harsem 😕 (@konghalvor) mandag 20. Feb.. 2017 PST

Det er altså snart klart for intriger, spill og fest dagen lang på Pærra, og nå har promorunden startet for fullt.

Nøyaktig dato for premieren er ikke kjent ennå, men vi vet at det hele braker løs en gang i mars.

Forrige uke fikk vi det første glimtet av det som (mest sannsynlig) er årets deltakere i en humoristisk teaser fra TV3. Foreløpig holdes deltakerlisten hemmelig.

