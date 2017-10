Kjenner du deg igjen i disse punktene, har du jobbet for lenge i butikk

En eller annen gang i livet kommer man til å ha en jobb som går ut på å betjene andre. Det kan være alt fra å overbevise folk om å kjøpe årets it-jakke til å skanne kjøttdeig i matbutikken.

Selv om det er fint å betjene folk, kan det også være utrolig slitsomt til tider. Ingenting er mer stressfremkallende enn kunder som forventer at alt skal være slik som de ønsker.

Vi mekket sammen en liste med 10 ting som alle servicearbeidere kan kjenne seg godt igjen i.

1. Du har kun vært på arbeidsplassen din i fem minutter, og det er allerede et pågående helvete som foregår:

Et innlegg delt av Airwreck Mendez (@ketchupsupreme) mandag 09. Mai. 2016 PDT

Kan man bare gjemme seg på bakrommet til det hele er over?

2. Når du hjelper en kunde, og en annen kunde avbryter for å få seg hjelp:

When you're helping a customer and another barges in rudely looking for help and you're just like... pic.twitter.com/i7cfnuk9qO — The Retail Job Life (@RetailJobLife) June 26, 2016

Det eneste du vil gjøre er å rive deg i håret, kjefte og be vedkommende om å ta seg sammen. Men det kan du ikke. Det eneste du kan gjøre er å be dem om å vente.

3. Når kunden kommer 5 minutter før stengetid:

*customer walks in mins before close*



"Yall still open right?"



"Ya, come in" pic.twitter.com/HS8nIL94Y1 — GuyCodes (@GuyCodes) December 6, 2016

Du kunne ikke bare kommet en time tidligere?

4. Når du må smøre deg med tålmodighet:

when ur at work and a customer starts yelling at u but u can't do anything because "the customers always right" pic.twitter.com/9fRwxcpArz — brooke (@_brookesims_) June 29, 2016



:(

5. Den berømte «kom, så skal jeg vise deg» gangen:

That walk you do when the customer doesn't know where something is, and you say "follow me! I'll show y'all! pic.twitter.com/5CwUoVJIwT — The Retail Job Life (@RetailJobLife) March 10, 2016

Verdens mest tilfredsstillende følelse i hele verden.

6. Når du gjør et ordentlig forsøk på å være ekstra hyggelig mot alle kunder:

Et innlegg delt av Larni (@larni__m) tirsdag 10. Mai. 2016 PDT

*Legger meg ned i fosterstilling*

7. Når sjefen er nødt til å ta seg av de vanskeligste kundene:

When you see your manager getting ready to flip out on a customer #retailproblems pic.twitter.com/DYQJY91y96 — Retail Problems (@Retailstoreprob) July 6, 2015

*Tar frem en popkornet*

8. Når man løper til friheten:

When a customer is chasing you as you're about to go on your break.... pic.twitter.com/X5klaU3gY1 — The Retail Job Life (@RetailJobLife) July 20, 2015

Kan jeg få spise lunsjen min i fred?

9. Når man endelig er fri:

when you just clocked out and a customer asks for help pic.twitter.com/pWi5qnzThz — dev (@idontcurve) June 10, 2015



Hadet på badet!

10. Når du er den som må gjennomgå aller mest:

Et innlegg delt av @retailprobz søndag 31. Juli. 2016 PDT



:(

