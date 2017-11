Kjendiser som ligner helt sykt på hverandre

Hva får du hvis du legger sammen en ung Rob Lowe, en ung Jared Leto og Zac Efron?

Jo, Stranger Things-stjernen Dacre Montgomery😂

Det er ikke til å komme av at enkelte kjendiser ligner på andre kjendiser. Noen ligner faktisk så mye på hverandre at det er litt skummelt.

Det var litt #denfølelsen vi satt igjen med da vi for et par uker siden skrev om Stranger Things nye kjekkas - Dacre Montgomery. Er han egentlig Zac Efron i forkledning? Derfor har vi samlet sammen noen av kjendisene som ligner aller mest på hverandre, sånn at du også kan bli like forvirret som oss.

Les også: Disse trodde de møtte kjendiser

Emily Blunt - Zooey Deschanel - Katy Perry

Er disse stjernene egentlig søstre? Det har vi lurt på ganske mange ganger. Vi vet i alle fall at Zooey Deschanel har to verdige erstattere hvis hun noen gang skulle gå lei av hovedrollen i New Girl. Det samme går for Katy Perry om hun plutselig skulle bli syk under en konsert🙊🙊

Emily Blunt, Zooey Deschanel og Katy Perry.





Ben Schwartz - Joe Keery

Da vi begynte å følge med på Stranger Things trodde vi nesten at Joe Keery, som spiller karakteren Steven, var skuespiller og komiker Ben Schwarts. Bare i en litt yngre utgave, seff.





Les også: Taylor Swift har en dobbeltgjenger





Ben Schwarts og Joe Keery.

Ryan Reynolds - Ryan Gosling

Like kjekke, begge to er skuespillere OG de heter begge Ryan! Er det rart vi blir forvirret???

Ryan Reynolds og Ryan Gosling.









Bella Hadid - Jennifer Lawrence

Smellvakre og kule damer som har mange jern i ilden! Er det rart man går i spinn?

Bella Hadid og Jennifer Lawrence





Dominic West - Luke Evans

Luke Evans kunne lett gått for å være en yngre utgave av Dominic West. Eller var det motsatt?😵





Dominic West og Luke Evans.





Amy Adams - Isla Fisher

Begge er skuespillere, men er de også kanskje søstre???

Amy Adams og Isla Fisher.

Bryce Dallas Howard - Jessica Chastain

Flere enn oss som så hele Interstellar og trodde det var Bryce Dallas Howard, før vi fant ut at vi egentlig hadde sett Jessica Chastain?

Bryce Dallas Howard og Jessica Chastain.





Richard Dormer og Joshua Jackson

Den ene så vi sist i Game of Thrones, den andre i The Affair. Men hvem er egentlig hvem??

Richard Dormer og Joshua Jackson

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen