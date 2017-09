Kit Harington har forlovet seg med Rose Leslie

Game of Thrones-stjernene Kit Harington og Rose Leslie har forlovet seg.

Paret møtte hverandre på settet til Game of Thrones i 2012 og hadde også en romanse i serien - hvor Kit Harington spiller Jon Snow og Ygritte fra villfolket.

En offisiell kunngjøring ble nylig trykket i The Times, hvor det sto:

«Forlovelsen er kunngjort mellom Kit, den yngste sønnen til David og Deborah Harington fra Worcestershire, og Rose, den mellomste datteren til Sebastian og Candy Leslie fra Aberdeenshire.»

Altså, dødssøtt<3 Men hvem gjør egentlig sånt i 2017?!

Rose Leslie og Kit Harington i Game of Thrones.

Paret har ellers holdt forholdet sitt mest privat, men Kit fortalte til L'Uomo Vogue i fjor at det var lett å forelske seg i Rose og bekreftet ryktene om at de to datet, skriver Independent.

Romansen mellom Jon Snow og Ygritte fikk altså nesten en lykkelig slutt<3 <3 <3

