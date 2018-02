Kinder-iskrem blir nå en realitet - vekker oppsikt verden rundt

De siste dagene har en rekke bilder av iskrem fra Kinder vekket oppsikt i internasjonale medier så vel som sosiale medier.

Bildene viser både Kinder Bueno-kroneis, Kinder-sandwich og pinneis fra Kinder, og mange har fått opp øynene for nyheten.

Amerikanske Cosmopolitan skriver: «Sommeren ble plutselig mye mer smakfull.»

Britiske The Sun skriver: «Det er ikke klart om iskremen skal lanseres i Storbritannia, men det ville gjort våre årlige ti dager med sommersol mye morsommere hvis det var tilfelle.»

Ifølge Retaildetail.com skal italienske Ferrero (ja, de som produserer Ferrero Rocher og Kinder-sjokolade) ha inngått et avtale med Unilever - verdens største aktør på iskrem - om å lage Kinder-iskrem.

«Dette er et viktig skritt for å styrke konkurranseposisjonen i sjokolade- og godterimarkedet» har Ferrero uttalt i en pressemelding.

«For å få fullt utbytte av dette nye stefet, har vi søkt Unilevers støtte og kompetanse.

Unilever dominerer det globale markedet med 21 prosents markedsandel.

Ifølge danske BT beskriver Kinder selv kroneisen slik: «Her møter en fin hasselnøttmelk en kjerne av Kinder-melkesjokoladesaus i en knasende croissant dekket av et fint lag hasselnøtt-krem, laget av Ferrero-hasselnøtter.»

Men så, til det aller viktigste spørsmålet: Vil Kinder-iskrem komme til Norge?

«Produktlinjen med Kinder-iskrem vil lanseres i 2018 og starte i Frankrike, Tyskland, Østerrike og Sveits fordi vi forventer en klar etterspørsel i disse landene. Likevel håper vi å utvide dette prosjektet til mange andre markeder for å tilfredsstille forventningene til forbrukerne våre.», skriver Ferrero Scandinavia i en mail til Side2 som svar på spørsmålet.

Vi krysser fingrene!🤞🤞

Reaksjonene på Twitter var litt sånn som dette:

Kinder Bueno ice cream? Pass it here then!

Where can I buy this Kinder Bueno ice cream from???

Today I found out that Kinder Bueno ice cream cones exist. My life goal to get it and make it mine.



Drooling. pic.twitter.com/ghw9zCvzXE