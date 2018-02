Kim Kardashian viser frem det første bildet av Chicago West

Forrige måned annonserte Kim Kardashian og Kanye West at de hadde blitt foreldre til sin andre datter, Chicago West. Paret har fire år gamle North og to år gamle Saint fra før.

- Vi er utrolig takknemlige for surrogaten vår som fikk våre drømmer til å komme i oppfyllelse med den mest fantatsiske gaven noensinne. Takk til de flotte legene og sykepleierene for all hjelp. North og Saint er glade for sitt nyeste søsken, skrev Kim i pressemeldingen som ble sluppet i forbindelse med fødselen.

Helt siden annonseringen har flere fans vært nysgjerrige på hvordan det nyeste familiemedlemmet har det og hvordan hun ser ut.

The sweetest! Best baby! She looks a tiny bit like North and a tiny bit like Saint but definitely her own person! https://t.co/8jZyc7wokj