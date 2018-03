Kim Kardashian om «hater»-stuntet: - De kan slenge all slags dritt, men jeg kommer til å stå på

Til tider spekulerer fans og vi i Side2-redaksjonen på hvordan Kim Kardashian håndterer all kritikken fra folk flest og andre kjendiser.

I februar sendte Kim flere av sine produkter til menneskene hun var glad i - og selvfølgelig sine «hatere». Kim tok til Snapchat story for å forklare at det snart var valentinsdagen og at hun gjerne ville vise disse produktene frem - uansett hvem enn det måtte være.Vårt aller største spørsmål er hvorfor i all verden velger hun å sende «ekstra kjærlighet» til sine «hatere»?

I Snapchat-storyen så vi flere kjente navn som Chrissy Teigen, Paris Hilton og J-Law. Ut ifra fargekordineringen (og hvilke navn som står på dem), var vi ganske sikre på at de blå postit-lappene besto av Kims «hatere». På de blå postit-lappene fant vi navn som Pink, Blac Chyna, Chloe Grace Moretz og selvfølgelig - Taylor Swift.

A post shared by Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) on Feb 1, 2018 at 2:47pm PST



37-åringen har ikke tatt seg tid til å forklare sin beslutning, noe som har fått fansen til å spekulere på egen hånd. Ifølge TeenVogue tok Kim til appen sin for å forklare hvordan hun håndterer kritikk.

«Da jeg lanserte KK Fragrance KIMOJI Heart, sende jeg produktet hjem til noen av de mest kritiske menneskene jeg visste om. Dette var min måte å si at de kunne slenge all slags dritt om meg, men at jeg kommer fortsatt til å stå på mitt», skrev Kim i appen sin.

Kim forklarer også at den aller beste måten håndtere kritiske folk er å bare stå på.

- Det er vanskelig å fokusere på sine mål om man tar til kritikk. Stå på og ikke bli påvirket av negativitet.

Fantastiske tips, Kim K!

