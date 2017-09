Kim Kardashian og Paris Hilton sørger sammen over Hugh Hefner

– Paris og jeg mimrer om Playboy-festene i herskapshuset og hvor høyt vi elsket Hef, skriver Kim Kardashian på Twitter.

Playboy-kongen Hugh Hefner døde onsdag. Han ble 91 år gammel. Hugh Marston Hefner døde av naturlige årsaker i sitt eget hjem, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det bekrefter Playboy Enterprises.

Paris & I are reminiscing about the Playboy parties at the mansion & how much we love Hef. She’s texts me the perfect Hef emojis 👯👯👯👯👴🏼👯👯👯👯👯