Kim Kardashian og Kanye West vil ha flere barn

Realitykjendisen og modellen Kim Kardashian (36) og artist Kanye West (39) har barna North (3) og Saint (1) sammen.

I en ny videosnutt for «Keeping Up With the Kardashians, the E!», kommer det fram at paret prøver å få ett barn til, ifølge People.

- Jeg vil at barna mine skal ha søsken, men legene mener det ikke er trygt, sier Kim.

Her kan du se den nye promoen:

Kim ønsker å bli gravid, selv om det vil bli et såkalt risikosvangerskap. Under begge hennes tidligere graviditer har det oppstått komplikasjoner. Da hun gikk gravid med datteren steg blodtrykket hennes kraftig og hun hadde tegn til svangerskapsforgiftning. Kim måtte føde flere uker for tidlig. Hun opplevde noen av de samme tegnene og problemene da hun gikk gravid med Saint.

I det klippet sier hun likevel til søstrene Kourtnet og Khloe:

- Jeg skal prøve å få et barn til, sier hun ifølge E!.

Kim Kardashian åpner seg om angsten

Kim, Kanye og Kourtney på tur med barna.

