Kim Kardashian er tilbake på Instagram

(SIDE2): Det har vært stille på selfiedronning Kim Kardashian (36) i sosiale medier etter at hun i oktober i fjor ble utsatt for et brutalt ran i Paris.

Væpnede menn tok seg inn i leiligheten hun bodde i, og realitystjernen ble frastjålet smykker til store verdier.

Siden den gang har Kim slitt med angst, og holdt seg unna sosiale medier.

For to dager siden dukket det imidlertid opp et bilde på Instagram-kontoen hennes, som viser henne sammen med ektemannen Kanye West (39) og barna North og Saint.

Bildet har i skrivende stund hele fire millioner likes, og det er tydelig at fansen er glade for at hun endelig er tilbake.

Kim har i ettertid fulgt opp med flere bilder, først og fremst familiebilder, og med seg selv i en litt mer påkledd setting enn vi kanskje er vant til å se.

Frem til ranet var Instagram-profilen hennes mer moterettet, og ganske mye mer avkledd.

I desember promoterte hun sine nye kimojis i en nokså frekk rumpevideo, men har altså vært stille i sine egne sosiale medier.

Etter at Kanye ble innlagt på sykehus, har også ryktene om et brudd mellom ham og Kim svirret. Dette har imidlertid blitt sterkt avvist av familien. Og skal man tro bildene på Instagram, er de to fortsatt sammen.

