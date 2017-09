Kim Kardashian bekrefter at hun skal bli mamma

Realitystjernen Kim Kardashian West og rapperen Kanye West bekrefter at de skal få ett barn til - samtidig som de får reklamert for en ny sesong av «keeping up with the Kardashians».

Kim har nemlig lagt ut en teaser for det kommende programmet på sosiale medier, og her sniker hun inn nyheten om at "we're having a baby!"

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) torsdag 28. Sep.. 2017 PDT

Ryktene om at Kim og Kanye venter barn har florert en stund. Flere amerikanske medier skrev i sommer at paret angivelig har funnet en surrogatmor og at hun allerede var tre månder på vei.

@thekidssupply Ryan in our Point Dume dress & AKid slides & North in our Malibu slip dress TheKidsSupply.com Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) torsdag 28. Sep.. 2017 PDT

us Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) onsdag 20. Sep.. 2017 PDT

- Kim skal bruke surrogatmor



Kim har vært gjennom to tøffe svangerskap og vært plaget av fastvokst morkake (placenta accreta). Dette er en sjelden komplikasjon, men den kan føre til livstruende blødning i forbindelse med fødsel. Dette skal være årsaken til at Kim og Kanye har valgt surrogati, ifølge Us Weekly. Kim har tidligere vært åpen om vanskelighetene rundt graviditetene, både i media og på sin egen hjemmeside.

Superparet har imidlertid ikke kommentert ryktene om at de skal bli trebarnsforeldre, før videoen som ble sluppet i dag, fredag, på Instagram og Twitter.

- Kim Kardashian har bekreftet ryktene om at hun og ektemannen Kanye West venter sitt tredje barn, heter det fra nyhetsbyrået Reuters.

Videre skriver de at dette betyr at tre av Kardashian-søstrene får barn på omtrent samme tid.

