Kim Kardashian avslørte kjønnet på den nye babyen hos Ellen DeGeneres

Kim Kardashian og Kanye West skal bli foreldre til en liten jente, og verden gleder seg!

Det avslørte Kim K faktisk ved et uhell da hun snakket om babyshoweren sin og eldstedatteren North i et intervju med Ellen DeGeneres.

Tomorrow, @KimKardashian accidentally reveals the gender of her new baby. Oh, boy! Or oh girl? Et innlegg delt av Ellen (@theellenshow) tirsdag 14. Nov.. 2017 PST

- Folk tok med seg leker og gaver og hun åpnet dem opp neste dag og (North, journ. anm.) sa: Mamma, siden lillesøster ikke er her, tror jeg at jeg må ha alle lekene hennes på rommet mitt, og jeg kan leke med dem og bare være sikker på at de er i orden å bruke for lillesøster, sier Kim i klippet.

Ellen svarer: - Hun er en «leketøytester», og du fortalte oss akkurat at det er en jente.

Da skjønte Kim hva hun hadde plumpet ut med, og bekreftet kjønnet på den kommende babyen på ordentlig.

Kim og Kanye benytter seg nå av en surrogatmor på grunn av komplikasjoner i de to tidligere graviditetene sine. Fra før av er hun altså mor til North West (4) og Saint West (1).

Under intervjuet røpet hun også at Kardashian-klanen friker ut over at de ikke har valgt seg et navn på den nye datteren ennå.

