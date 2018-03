Khloe Kardashian får kjeft fra fans etter tips for å se tynnere ut

Det aller siste man vil når man scroller ivrig nedover Instagram er å kjenne på følelsen at man kanskje er ikke er «perfekt nok». Dette er noe Khloe Kardashian skulle tenkt over.

Khloe har blitt refset av fansen etter at hun delte tips og triks på hvordan man kunne se «tynnere ut» på bilder gjennom appen hennes. 33-åringen tok til Twitter for å promotere innlegget ved å skrive at hun hadde redskapene klare for folket. Hm 🤔

Ifølge E! News forteller Khloe at det finnes flere muligheter enn å bare legge på flere filtre eller bruke Photoshop, men at man kunne gjøre flere ting på bildet for å gi inntrykk av at man har en flott kropp. Amerikanske Glamour mener ut at innlegget promoterer et usunt kroppsideal for unge kvinner som ser opp til realitystjernen.

Vel - det ser ut til at flere brukere på Twitter er enige med Glamour. Flere fans tok til Twitter for å uttrykke frustrasjon og tanker rundt Khloes tips.

This is so problematic. Influencers like you should be promoting people loving themselves instead of trying to change their appearance for photos. I expected better. — Ella (@artistiqwalrus) March 9, 2018

How about hacks to loving yourself as you are? — Jessica Rabbit (@saladtosss) March 9, 2018

