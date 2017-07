Kenza Zouiten er gift

Lørdag ga den svenske bloggeren Kenza Zouiten (26) og Aleksandar Subosic (32) hverandre sitt ja.

Festen ble holdt på Rånäs slott et lite stykke utenfor Stockholm, som brukes som konferanse- og festlokaler. På gjestelista var blant andre Kenzas toppblogger-venninne Angelica Blick og herreblogger og artist Andreas Wijk.

- Den lykkeligste dagen i mitt liv, skriver Kenza til et bilde av seg selv og sin nye ektemann på Instagram.

Les også: Slik ble Kenza (22) en av verdens mest leste motebloggere

Kenza begynte å blogge da hun var 15 år gammel, og er blitt en av Sveriges største bloggere. I tillegg har hun over 1,7 millioner følgere på Instagram og 123.00 abonnenter på YouTube, noe som gjør at hun er blitt omtalt som Sveriges ti mektigste jenter i sosiale medier.

Aleksandar er tidligere karateutøver, og jobber nå med mote sammen med Kenza.

Les mer: Den svenske bloggeren viser fram vesker for over 200.000 kroner

- Kjærlighet ved første blikk



Kenza og Aleksandar traff hverandre på et event for ni år siden. Hun har tidligere fortalt til Aftonbladet at det var kjærlighet ved første blikk:

- Han kom fram og presenterte seg. Dagen etter skrev jeg på bloggen min at jeg hadde truffet mannen i mitt liv. Jeg ble forelsket med en gang. Så sendte han melding og spurte om vi kunne ta en «fika». Vi møtte hverandre på fest isteden, og utenfor stedet kysset vi.

I april i fjor forlovet paret seg, og i helgen giftet de seg.

Her kan du se bildene til Kenza, Aleksandar - og flere av gjestene:

❤️ Et innlegg delt av Aleks Subosic (@tulibudibudachu) mandag 31. Juli. 2017 PDT

No comment 🎶🎵👊🏼 Et innlegg delt av Aleks Subosic (@tulibudibudachu) mandag 31. Juli. 2017 PDT

Just look at the bride!! 😱👰🏽 @kenzas Et innlegg delt av ANDREAS WIJK (@andreaswijk) mandag 31. Juli. 2017 PDT

Me and my love celebrated the love & marriage of the two beautiful souls @kenzas & @tulibudibudachu this weekend ❤️❤️❤️💍 Love you two!! Wish you all the best there is in this world!! #KenzaAleks Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) søndag 30. Juli. 2017 PDT

When he thinks he is getting a kiss but I just randomly lick his face 👅 #EverybodyHatesThat #KenzaAleks Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) mandag 31. Juli. 2017 PDT

Världens finaste par. Och då menar jag bokstavligen VÄRLDENS FINASTE.. 🖤😍 @kenzas @tulibudibudachu Et innlegg delt av Farangiz Malika Begmuradova (@fgzmalika) søndag 30. Juli. 2017 PDT

Wow vad glada vi är att vi lärt känna er @tulibudibudachu & @kenzas! Två fantastiska människor som utgör ett otroligt fint par. Tack för ett oförglömligt bröllop som var så fint att jag blir blödig bara av att tänka på det. Grattis herr och fru Subošić ❤️ Et innlegg delt av Daniel Djurdjevic (@daniel_djurdjevic) søndag 30. Juli. 2017 PDT

Lets pretend Its still saturday for a few more posts 💍🕊 Et innlegg delt av Ines 🌸 (@inesstagram) mandag 31. Juli. 2017 PDT

Länge leve kärleken❤️Grattis @kenzas och @tulibudibudachu 😍😍 #kenzaaleks Et innlegg delt av ANDRÉ BANGHALL (@andrebanghall) søndag 30. Juli. 2017 PDT

Tack för att jag fick vara med och fira er fantastiska dag älsklingar! Kärlek till er båda 💕 #kenzaaleks Et innlegg delt av TanByKlara (@tanbyklara) mandag 31. Juli. 2017 PDT

Del denne artikkelen